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فن

الأربعاء.. انطلاق فعاليات اللقاء الثالث لشباب المخرجين بـ"الجيزة الثقافي"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:10 م
الدكتور أحمد عواض
الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة
حسين الجندي
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يفتتح الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، في السابعة مساء الأربعاء القادم 4 ديسمبر، فعاليات لقاء شباب المخرجين "الدورة الثالثة" على مسرح مركز الجيزة الثقافي.

لقاء شباب المخرجين الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بدأ قبل عام ضمن إستراتيجية وزارة الثقافة للنهوض بمسرح الأقاليم واستنهاض همم شباب المبدعين وفقًا للرؤية التي تتبناها وزيرة الثقافة بهدف تقديم الطاقات الجديدة الواعدة وإثراء الحركة المسرحية ونشر الوعي المجتمعي لمواجهة الفكر بالفكر.

ويشهد الافتتاح حضور المخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس اللقاء، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والفنان جلال عثمان رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والمخرج عادل حسان مدير عام الإدارة العامة للمسرح.

ويعقد المهرجان بمشاركة 10 عروض مسرحية حتى 14 ديسمبر ومن المقرر أن يشهد الافتتاح تقديم العرض المسرحي "المتاهة" لقصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية، من تصميم وإخراج سمير نصري.

وتتواصل خلال فعاليات اللقاء تقديم ثلاث عروض لفرع الجيزة الثقافي هي "إيزابيلا وثلاث سفن ومحتال" تأليف داريو فو، إعداد محمود حسن ومن إخراج محمود حسنى، "غرفة منفردة" تأليف ألبير كامى وإخراج أحمد رجائي و"الخادمات" تأليف جان جنيه، إخراج نور إسماعيل، ويقدم فرع ثقافة بني سويف عرض "إثبات العكس" تأليف أوليفير شاشيارى وإخراج محمد السيد، وعرض "البطة البرية" للمركز الثقافي بطنطا، تأليف هيرنك إبسن وإخراج محمد طلعت، ويشارك فرع ثقافة بورسعيد بعرض "الثاقوب" تأليف أحمد طنطاوي خضر وإخراج محمد عيسى، وعرض "ليلة القتلة" لفرع ثقافة الإسماعيلية، تأليف خوزيه تريانا وإخراج إسلام تمام.

ويشارك فرع ثقافة الإسكندرية بعرضي "فرانكشتاين" لفرقة الأنفوشى تأليف وإخراج أشرف علي، و"لست أنت جارا" لفرقة الشاطبي تأليف عزيز نسين وإخراج نور القاضي.

من جانبه قال المخرج السعيد منسى مدير لقاء شباب المخرجين: أن الهدف من هذا المشروع إلقاء الضوء على المخرجين المتميزين من الشباب من خلال منحهم فرصة تقديم العروض المسرحية باللقاء، بإشراف وإنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، لضخ دماء جديدة تثري حركة المسرح في أقاليم مصر، ويعقد اللقاء مرتين سنويا وتشهد فعالياته نقاشات وورش ومحاضرات بهدف تطوير مهارات المخرجين والتعرف على فن ومهارات الإخراج بشكل علمي ومنهجي، بالإضافة إلى إصدار نشرة يومية برئاسة تحرير الناقد والكاتب الصحفي يسري حسان لمتابعة ورصد فعاليات اللقاء.

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