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السجيني: نحتاج ضخ دماء جديدة في الحكومة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:09 م
السجيني
السجيني
أحلام عبدالرحمن
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قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن دور المجلس يأتي بعد التعديل الوزاري من خلال تقييم الأداء، لافتَا إلى أنه لا يوجد تعديل وزاري بشكل معلن، وأن كلها تكهنات، وربما يحدث بعد أسبوع أو شهر.

وأضاف "السجيني"، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "محتاجين ضخ دماء جديدة في الحكومة، وهذا رأي البرلمان والصحافة، لكن السؤال هل نحن أمام حقائب معينة، أم تغيير شامل".

ولفت إلى أن البرلمان يركز على تقييم أداء وزارات معينة، كما أكد أن الحكومة الحالية تعمل على استكمال برنامج حكومة شريف إسماعيل.

وأردف:"الأمور ليست محتاجة إبداع بقدر ما تحتاج عمل، فالتصميمات أغلبها كانت موجودة لكنه الحكومة الحالية تحملت مسؤولية التنفيذ، الشعب متفق على مسار محدد، مثل تطوير التعليم، الاختلاف قد يكون على طريقة التطوير".

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