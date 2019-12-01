إطلاق حلقات فيديو للتوعية بقانون الخدمة المدنية

يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، لإطلاق سلسلة من حلقات الفيديو للتعريف بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.



وقال «الشيخ» إن الجهاز لا يدّخر جهدا في سبيل سعيه؛ لرفع وعي مجتمع الموظفين في الجهاز الإداري للدولة خاصة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لذا أنتج ونفذ حلقات الفيديو لتبسيط المواد القانونية في القانون واللائحة.



أَضاف أن هذه الحلقات تم إعدادها بالتعاون مع وزارة التخطيط وتم الاعتماد في إعدادها علي تكنولوجيا'' الانيميشن''، مشيرًا إلى أن إنتاج وإعداد الفيديو في جميع مراحله من السيناريو والحوار والأداء الصوتي والتنفيذ تم بخبرات عدد من الموظفين في الوزارة والجهاز ودون الاستعانة بأي خبرات خارجية.



وقام الجهاز بنشر ''برومو'' الحلقات علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تمهيدًا لإذاعتها قريبًا.



ويناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة ممن يمتلكون مهارات العمل ببرامج الانيميشن التواصل معه علي رسائل صفحته على موقع التواصل "فيس بوك"، للمشاركة في إنتاج المزيد من الفيديوهات التوعوية التي تخاطب مجتمع الموظفين.