"مكاريوس" للملحدين: الفكر المُعاند لا يقتنع ببرهان الإيمان

خصص الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبوقرقاص، تغريدته الأحدث عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، للملحدين وغير المؤمنين بوجود الله.



وقال الأنبا مكاريوس، في تغريدته إن الفكر المُعاند لا يقتنع بأي بُرهان للإيمان؛ لكن القلب المتواضع لا يقاومه.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.