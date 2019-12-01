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مصر

الحكومة والبنك المركزي يستعدان لإعلان مبادرة دعم الصناعة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:05 م
مصطفى مدبولي، رئيس
مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،
محمد إبراهيم
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عقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا الأحد، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ استعدادًا للإعلان عن مبادرة لدعم قطاع الصناعة، بحضور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولي البنك المركزي.

في بداية الاجتماع، هنأ مدبولي محافظ البنك المركزي بتجديد الثقة به من القيادة السياسية، مؤكدًا أن هناك تعاونًا تامًا بين الحكومة والبنك المركزي في هذه المرحلة.

بدوره، وجّه طارق عامر الشكر لرئيس الوزراء على ما لمسه من تعاون، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تشهد تنسيقًا غير مسبوق بين الحكومة والبنك المركزي في وجود مدبولي الذي يبذل جهودًا كبيرة، ونحن كبنك مركزي نساند كل هذه الخطوات التي تستهدف المصلحة العامة.

وصرح المستشار نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش تفاصيل مبادرة دعم قطاع الصناعة التي تستعد الحكومة مع البنك المركزي للإعلان عنها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك نحو 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حاليًا يتم التنسيق مع البنك المركزي لدعم المستفيدين منها؛ بهدف انطلاق الصناعة في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة بوجه عام تقع على أجندة اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة، وخطونا بالفعل خطوات ملموسة في عدة ملفات، سواء بحل مشكلات المصدرين من خلال البدء في صرف المتأخرات المستحقة لهم، والاتفاق على برنامج واضح لتحفيز الصادرات، وكذا إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، كما نعمل حاليًا على توفير تمويل مُيسر للصنّاع، مع إعطاء ميزات تفضيلية للصناعات التي نحتاج لها، وتكون لها الأولوية في التمويل المتاح.

من ناحيته قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنوك جاهزة تمامًا لتوفير أي أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوافرة، كما تم الانتهاء من إعداد دراسة عن قطاع الصناعة وتم إرسالها إلى وزير الصناعة؛ بهدف حصر كل الصناعات الموجودة، وكذا تقسيمها حسب حجم المنشآت.

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