ميلاديات.. كتاب جديد للأنبا موسى عن صوم وعيد الميلاد

أعلنت أسقفية الشباب الأقباط الأرثوذكس، عن صدور كتاب جديدة عن صوم وعيد الميلاد، للأنبا موسى أسقف الشباب الأقباط الأرثوذكس، ووكيل معهد الرعاية والتربية الكنسية.



ويحمل الكتاب الجديد – وفق الأسقفية- شعار "ميلاديات"، ويتضمن عدة فصول هي تهيئة العالم للتجسد الإلهى، وأسئلة حول التجسد الإلهى، ونبؤات أشارت إليه، وشخصيات أشارت إليه، ورموز أشارت إليه، وظهورات السيد المسيح فى العهد القديم، وميلاد السيد المسيح، والمسيح جاء ليخلصنا.



وفي سياق مُتصل، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.