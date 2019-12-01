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سياسي

نائب يطالب الحكومة الاقتداء بالرئيس في تمكين الشباب

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:04 م
أشرف جمال، وكيل
أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي
إسلام نصير
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طالب أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الأحد، مجلس الوزراء ووزارة الإسكان ووزارة الشباب بالاقتداء بالرئيس السيسي في توجهه بتمكين الشباب ونقل ولاية 5 أفدنة تابعة للإسكان إلى ولاية وزارة الشباب لإنشاء مخيم كشفي يضم كل أعضاء الاتحاد العام للكشافة ويكون صرحًا رياضيًا لشباب المنيا، ومتنفس لتخريج كوادر شبابية ورياضية قادرة على البناء وتوفير الاعتماد المالي لهذا المخيم الشبابي بعد تبعيته لوزارة الشباب.

أضاف جمال، في بيان الأحد، أنه سبق وأن حصل علي موافقة تخصيص مساحة خمسة افدنة داخل مدينة المنيا الجديدة لإنشاء مخيم كشفي يضم أعضاء الاتحاد العام للكشّافة وتمت تحديد القيمة السوقية ما يقارب 16 مليون جنيه وهذا المبلغ لا يمكن تدبيره من الاتحاد العام للكشافة، مشددًا على أنه تقدّم بطلب لنقل الأصل من ولاية وزارة الإسكان إلى وزارة الشباب وهي خطوة كان لا بدّ أن يسبقها قرار التخصيص.

وطالب نائب المنيا الحكومة ووزير الإسكان والشباب والرياضة بسرعة إصدار قرار نقل الولاية وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتمكين الشباب وتدريبهم وخلق آفاق جديدة، للاستفادة من قدرات الشباب وتخريج جيل جديد يستطيع بناء مصر الحديثة.

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