الأحد 01 ديسمبر 2019 الموافق 04 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إنجي علاء: انتهيت من تصميم أزياء مسلسل النهاية.. وأستعد لسيناريو جديد

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:03 م
الفنانة إنجي علاء،
الفنانة إنجي علاء،
حسين الجندي
طباعة
قالت الفنانة إنجي علاء،  إنها انتهت من تصميم أزياء مسلسل النهاية، الذي يقوم ببطولته زوجها النجم يوسف الشريف، وتنتجه شركة سينرجي ويعرض في السباق الرمضاني المقبل، وتستعد لسيناريو جديد.

وأوضحت "علاء" في تصريحات لـ"الدستور"، أن المسلسل يناقش حقبة زمنية لم يمر بها أحد ولها علاقة بالفانتازيا بشكل كبير حيث يقدم المستقبل في عام 2150، مؤكدة أن ذلك يحتاج إلى مجهود كبير من الخيال والعصف الذهني لتقديم الشخصيات على أكمل وجه.

وعبرت إنجي عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عن مسلسل "بلا دليل"، الذي يعرض حاليًا مشيرة إلى أن أول تجربة كمؤلفة لها قد لاقت نجاحا كبيرا وأن المسلسل أصبح "تريند" يوميا بشكل مستمر، موجهة الشكر إلى الشركة المنتجة لما بذلته في العمل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حنان مطاوع: فرحانة أوي بردود أفعال "نصيبي وقسمتك 2"

إنجي علاء: "الأشقر مروان" الأكثر مبيعًا في معرض الكتاب

"البرنس والفتوة".. مسلسلات الاسم الواحد في رمضان 2020

إنجى علاء تعلن انضمام عمرو عبدالجليل لـ"النهاية"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

شعبان عبدالرحيم يكشف لـ"الدستور" حقيقة إصابته بالشلل.. (فيديو)

منذ ساعة و 27 دقيقة

لحظة انتحار طالب هندسة حلوان من أعلى برج القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مصادر: الجهات المختصة تفحص فيديوهات جوهرة لتحديد هوية ناشرها

منذ يوم

زيادة المعاشات فى يونيو بحد أقصى 15% بداية من يناير 2020

الصور

image description

محافظ بنى سويف محذرا رؤساء المدن: أتابع بنفسي مستوى الخدمات بشكل مفاجئ

image description

تنشيط اللغة الفرنسية عند الطلاب في ورشة عمل بجامعة أسيوط

image description

"التوعية بمخاطر الختان" ندوة بالقومى للمرأة فى الإسكندرية

image description

العثور على طفلين حديثي الولادة في قنا (صور)

image description

بالصور.. المؤتمر الصحفى للكشف عن تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحى

الأكثر قراءة

زيادة المعاشات فى يونيو بحد أقصى 15% بداية من يناير 2020

بالأسماء.. وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات مديري الأمن

أول تعليق من نسرين طافش بعد انفصال أصالة وطارق العريان

والد محمد صلاح يكشف سبب شرائه نادى "عثماثون"

أيام زمان

الوجه الشرير لـ يوسف السباعي.. كره نجيب محفوظ وسرق مشروعات إحسان

نجوم أعلنوا حبهم للخمر.. «رشدي أباظة سكر على الهواء»

«كان يخاف رشدى أباظة».. اعترافات ماجدة عن يوسف شاهين

الرجال فى حياة تحية كاريوكا: «تزوجت أحدهم للمصلحة.. وعطفت على حليم لأنه يتيم»

ads

نجم الساعة

الوجه الشرير لـ يوسف السباعي.. كره نجيب محفوظ وسرق مشروعات إحسان

الصحة

بنجلاديش تعتزم حظر السجائر الإلكترونية

5 طرق لحل مشاكل الأطفال الغذائية

اختبار منزلي يكشف سرطان البروستاتا مبكرا

أشياء منزلية تسبب الإصابة بالحساسية

الرئيس نيوز

الرئيس المجرى يزور دير الشايب بالأقصر

حركة تنقلات الداخلية.. اللواء أشرف الجندي مديرا لأمن القاهرة ومرزوق لـ الجيزة

محمد فؤاد يشكر جمهوره بعد أزمته الصحية الأخيرة

الشرطة الهولندية تكشف تفاصيل حادث الطعن في لاهاي

منوعات

في ذكراها.. اللحظات الأخيرة بحياة سامية جمال

فى ذكرى وفاتها.. تصريحات نارية لسامية جمال تلخص رحلتها

فى ذكرى وفاتها.. قصة زواج سامية جمال ورشدى أباظة

تطبيق جديد يساعدك في التخطيط المالي لمستقبل العائلة

كشكول

إجراء جديد للتعليم لنقل امتحانات "البوكليت" بالمديريات

تعرف على موعد تسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة

وقاية المجتمع من آفة "الشائعات" ندوة بكلية أصول الدين بأسيوط

شاهد.. لحظة انتحار طالب الهندسة من أعلى برج القاهرة

إسلام سياسي

عاصم عبد الماجد يفتح النار على أيات عرابي ويتهمها بالعمالة

أيات عرابي تهاجم أردوغان وتحرج الإخوان: عميل لأمريكا

عناصر الإرهابية تواصل رفضها تحالف "الأجير" وتصفه بـ"اصطفاف الخنازير"

صحيفة سعودية: تميم تضرر من الإخوان وحان وقت رحيلهم

مقالات الرأي
ماجد حبته
جريمة بريطانيا العظمى
د.أحمد الخميسى
نوم العوافى فى الشأن الثقافى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسونة النواوى.. الإمام الشجاع
مؤمن المحمدي
وباء تنجانيقا
المزيد

الثقافة

سيوة تستقبل قوافل العدالة الثقافية (صور)

فرقة مانيبوري الهندية على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

نورا ناجي: "أطياف كاميليا" مليئة بخيبات وتمرد

طارق الجنايني: "درامادول" كتاب ساخر كل مواقفه حقيقية

صفحتنا ع الفيس بوك