إنجي علاء: انتهيت من تصميم أزياء مسلسل النهاية.. وأستعد لسيناريو جديد

إنها انتهت من تصميم أزياء مسلسل النهاية

، الذي يقوم ببطولته زوجها النجم يوسف الشريف، وتنتجه شركة سينرجي ويعرض في السباق الرمضاني المقبل

، وتستعد لسيناريو جديد.



وأوضحت "علاء" في تصريحات لـ"الدستور"، أن المسلسل يناقش حقبة زمنية لم يمر بها أحد ولها علاقة بالفانتازيا بشكل كبير حيث يقدم المستقبل في عام 2150، مؤكدة أن ذلك يحتاج إلى مجهود كبير من الخيال والعصف الذهني لتقديم الشخصيات على أكمل وجه.



وعبرت إنجي عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عن مسلسل "بلا دليل"، الذي يعرض حاليًا مشيرة إلى أن أول تجربة كمؤلفة لها قد لاقت نجاحا كبيرا وأن المسلسل أصبح "تريند" يوميا بشكل مستمر، موجهة الشكر إلى الشركة المنتجة لما بذلته في العمل.

قالت الفنانة إنجي علاء،