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غضب وحزن في تونس مع ارتفاع عدد قتلى الحافلة إلى 24

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تحول حادث مرورى مروع في تونس إلى كارثة حقيقية مع إعلان وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 24، وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، سقوط حافلة سياحية في مجرى وادي بمنطقة عين السنوسي التابعة لولاية باجة بينما كانت في طريقها من العاصمة تونس نحو مدينة عين دراهم بولاية جندوبة غربي البلاد.

وقالت وزارة الصحة إن 24 شخصا بين المسافرين توفوا على الفور، بعد أن هوت الحافلة من ارتفاع عال إثر تجاوزها لحاجز حديدي.

وأحدثت الكارثة حالة من الحزن والغضب بمواقع التواصل الاجتماعي، مع نشر صور جثث الضحايا من الشباب الذين كانوا في رحلة سياحية، ودفعت عائلات لإطلاق عمليات بحث عن أبنائهم المتواجدين في الحافلة مع انقطاع أخبارهم بعد الحادث.

وهذه من بين الحوادث المتكررة في طرقات تونس، لا سيما في الجهات الداخلية حيث البنية التحتية متواضعة، وقطع رئيس الحكومة يوسف الشاهد زيارة إلى ولاية توزر، وعاد إلى العاصمة حيث دعا إلى تكوين خلية أزمة برئاسة الحكومة لمتابعة الحادث المروع.

ودعا رئيس البرلمان النواب عن ولايات الشمال الغربي باجة وجندوبة والكاف، إلى جلسة عمل طارئة للوقوف على حاجيات الجهة ومشاكلها.

وتُعرف تونس بنسبة عالية لحوادث الطرق حيث توفى 1205 شخص في 2018، من بين أكثر من 5800 حادث مرور شهدتها الطرقات في البلاد، بحسب المرصد الوطني لسلامة المرور الذي يتبع وزارة الداخلية.

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