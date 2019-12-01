فراس سعيد يستعد لـ خالد بن الوليد بإتقان العربية الفصحى

قال الفنان السوري فراس سعيد، إنه يستعد لتصوير مشاهده في مسلسل "خالد بن الوليد"، الذي تنتجه شركة سينرجي.



وأضاف "فراس"، لـ"الدستور"، أن المسلسل سيكون باللغة العربية المبسطة حتى يصل إلى جميع المشاهدين، مشيرًا إلى أن سيبذل مجهودا في الحديث بتلك اللغة.



وأشار إلى أن مخرج ومنتج العمل يتكتمان بشكل كبير على اسم البطل الذي سيلعب الدور الرئيسي في المسلسل، مؤكدًا أنه خلال أيام سوف يتم الإعلان عن اسمه، مشيرا إلى أن الأدوار الثانوية تم ترشيحها بشكل كامل.



وانتهى أن فراس سعيد منذ فترة من تصوير فيلم "أحلى من الطلاق"، الذي كان من المفترض عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الواحدة والأربعين إلا أن الجهة المنتجة فضلت عرضه تجاريا.