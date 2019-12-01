نائب: صدور قرار تحويل الوادي الجديد لمحافظة حدودية قريبًا



أكد النائب داوود سليمان عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الخارجة بالوادي الجديد إنه في الفترة القادمة سيتم صدور القرار الخاص بتحويل الوادي الجديد إلى محافظة حدودية



وقال سليمان، إن ذلك كان وليد مقترح برغبة عام 2017 تم تقديمه إلى مجلس النواب والذي بدوره خاطب رئيس الوزراء وبالفعل تم عقد لقاء مع رئيس الوزراء وبدأ الأمر يأخذ اهتماما واضحا



أضاف، أن الوادي الجديد سيحظى بمميزات منها امتيازات خاصة في عملية التأمين أسوة بالمناطق الأخرى، ومميزات أيضا للموظفين بالمحافظة وغيرها.



وتابع نائب المصريين الأحرار: تعبنا كثيرا في هذا الأمر لكنه تكلل بالنجاح لتحقيق مطلب بات هاما لمحافظة الوادي الجديد.