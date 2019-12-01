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مصر

مدبولي يُتابع استعدادات حفل تنظيم افتتاح المتحف المصري الكبير

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:20 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حضره الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء عاطف مفتاح، المشرف علي المتحف المصري الكبير، والسفير محمود طلعت، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، ومسئولو عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للمتحف المصري الكبير، حيث تتم حاليًا أعمال التشطيبات الأخيرة، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، كما تم استعراض خطوات نقل مراكب الملك خوفو إلي المتحف، وتصميمات المبنى الذي سيتم وضعها فيه، وكذا عروض الشركات المُخصصة للنقل، وجهود الترميم التي تتم حاليًا.

من جانبه، أشار اللواء عاطف مفتاح إلى أنه من المقرر أن يتم إسناد تنظيم فعاليات افتتاح هذا الحدث العالمي الكبير لإحدى الشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات الكبرى ليكون افتتاحًا عالميًا يليق ويتناسب مع مكانة مصر وحضارتها العريقة، ويبرز في الوقت نفسه معالمها السياحية، وبحضور رؤساء وملوك من مختلف دول العالم.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالبدء على الفور في تنظيم حملة دعائية عالمية للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير، وتهيئة الرأي العام داخليًا وخارجيًا لهذا الحدث العالمي الضخم.

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