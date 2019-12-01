بث مُباشر.. القداس الإلهي من دير مارموسى بفيرجينيا

يتمم الآن رهبان دير الأنبا موسى بفيرجينيا بأمريكا، صلاة القداس الإلهي الخاص بيوم الأحد.



ويشارك بالحضور لفيف من شمامسة الكنيسة بالمهجر وأبناء الكنيسة القبطية بأمريكا.



وأطلقت الصفحة الرسمية للدير بثًا مباشرًا، لإتمام طقوس ومراسم القداس الإلهي.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.