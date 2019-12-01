الأحد 01 ديسمبر 2019 الموافق 04 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بث مُباشر.. القداس الإلهي من دير مارموسى بفيرجينيا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:19 م
الأنبا موسى
الأنبا موسى
جرجس صفوت
طباعة
يتمم الآن رهبان دير الأنبا موسى بفيرجينيا بأمريكا، صلاة القداس الإلهي الخاص بيوم الأحد.

ويشارك بالحضور لفيف من شمامسة الكنيسة بالمهجر وأبناء الكنيسة القبطية بأمريكا.

وأطلقت الصفحة الرسمية للدير بثًا مباشرًا، لإتمام طقوس ومراسم القداس الإلهي.

وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

لماذا طرد رئيس قناة "الجزيرة" الأجير أيمن نور من مكتبه؟

منذ يوم

تفاصيل السجل الجنائي للهارب محمد علي

منذ ساعة الا ربع

إعمالا لحق الرد.. ننشر رد "البترول" على واقعة "سرقة مواد بترولية"

منذ يوم

زيادة المعاشات فى يونيو بحد أقصى 15% بداية من يناير 2020

الصور

image description

تنشيط اللغة الفرنسية عند الطلاب في ورشة عمل بجامعة أسيوط

image description

"التوعية بمخاطر الختان" ندوة بالقومى للمرأة فى الإسكندرية

image description

العثور على طفلين حديثي الولادة في قنا (صور)

image description

بالصور.. المؤتمر الصحفى للكشف عن تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحى

image description

إزالة 43 عقارا في منطقة الرزاز ونقل 314 أسرة بمساكن الأسمرات 3

الأكثر قراءة

زيادة المعاشات فى يونيو بحد أقصى 15% بداية من يناير 2020

والد محمد صلاح يكشف سبب شرائه نادى "عثماثون"

القصة الكاملة لانتحار طالب من برج القاهرة

إعمالا لحق الرد.. ننشر رد "البترول" على واقعة "سرقة مواد بترولية"

أيام زمان

نجوم أعلنوا حبهم للخمر.. «رشدي أباظة سكر على الهواء»

«كان يخاف رشدى أباظة».. اعترافات ماجدة عن يوسف شاهين

الرجال فى حياة تحية كاريوكا: «تزوجت أحدهم للمصلحة.. وعطفت على حليم لأنه يتيم»

«مين مايحبش إسرائيل».. أنيس منصور يتحدث عن علاقة المصريين بـ تل أبيب

ads

نجم الساعة

نجوم أعلنوا حبهم للخمر.. «رشدي أباظة سكر على الهواء»

الصحة

انخفاض معدلات الإجهاض 2%

مخاطر التنفس من الفم أثناء النوم

أطعمة ضرورية للسيدة الحامل

التوتر النفسي يهدد الصحة

الرئيس نيوز

"اضمن لي أبات الليلة في بيتي".. تفاصيل أول لقاء بين برلنتي وعامر

السيسي: سعداء بالمساهمة في أي منصة لصالح الإنسانية والتقدم والبناء

المفتي يعزي البابا تواضروس في ضحايا انهيار حائط الكنيسة الأثرية

السيسى: الدولة تتحرك فى مجال الرقمنة لتقليل التدخل البشرى ومكافحة الفساد

منوعات

في ذكراها.. اللحظات الأخيرة بحياة سامية جمال

فى ذكرى وفاتها.. تصريحات نارية لسامية جمال تلخص رحلتها

فى ذكرى وفاتها.. قصة زواج سامية جمال ورشدى أباظة

تطبيق جديد يساعدك في التخطيط المالي لمستقبل العائلة

كشكول

ننشر أسماء طلاب "هندسة القاهرة" المقبولين بالمدن الجامعية الأزهرية

وكيل تعليم الفيوم يشهد مهرجان عيد الطفولة

"باهى": تعليم بورسعيد جاهز لتطبيق قانون "موازنة البرامج والأداء"

رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يجرى قرعة كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية

إسلام سياسي

عناصر الإرهابية تواصل رفضها تحالف "الأجير" وتصفه بـ"اصطفاف الخنازير"

صحيفة سعودية: تميم تضرر من الإخوان وحان وقت رحيلهم

مع اقتراب أعياد الميلاد.. مرصد الإفتاء يحذر من العمليات الإرهابية

"ماعت" تكشف تفاصيل لقاء الإخوان بالحرس الثوري في تركيا للتحريض ضد الدول العربية - فيديو

مقالات الرأي
ماجد حبته
جريمة بريطانيا العظمى
د.أحمد الخميسى
نوم العوافى فى الشأن الثقافى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسونة النواوى.. الإمام الشجاع
مؤمن المحمدي
وباء تنجانيقا
المزيد

الثقافة

معرض لتاريخ قناة السويس بريشة "إدوارد ريو"

مد فترة الاشتراك بالدورة 5 لـ"ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي"

وائل فتحي بعد الفوز بساويرس: الآن احتفل برهاني على الشعر المصري

مناقشة ديوان "في البدء كان الليل" بمركز الحرية للإبداع

صفحتنا ع الفيس بوك