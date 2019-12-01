عضو المجلس المصري للشئون الخارجية يعلق على حادث الطعن الأخير في لندن

قال حازم الرفاعي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن حادث الطعن الأخير في لندن منذ أيام، له علاقة بأحد السجناء المتهمين بالعمليات الإرهابية، وكان قد صدر حكم من القاضي أنه من الممكن أن يفرج عنه في إطار المراعاة لسنة لأنه تم القبض عليه في سن السادسة عشر من عمره.



وأوضح الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه في لندن يوجد برنامج لتأهيل الشباب المبقوض عليهم في قضايا الإرهاب، متابعا، بعد الإشادة بالبرنامج في مؤتمر عن تأهيل الشباب، وخروجه من السجن بعد مرور ثماني سنوات تم الاعتداء على منسق المؤتمر وبعدها وقع حادث الطعن.



ووقع حادث الطعن في منطقة "جسر لندن"، الجمعة الماضية، وأعلن مفوض شرطة العاصمة البريطانية، في مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، مقتل شخصين اثنين من المصابين في الحادث.

