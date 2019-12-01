معرض لتاريخ قناة السويس بريشة "إدوارد ريو"

فى ذكرى الاحتفال بمرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس، يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل، معرض صور ولوحات للفنان الفرنسي "إدوارد ريو".



ويعد "ريو" أحد أهم رسامى فرنسا فى القرن التاسع عشر، حيث عاصر أهم المستشرقين فى رحلاتهم للشرق وبلاد العرب، كما رسم المشاهد والشخصيات فى روايات أشهر الأدباء: فيكتور هوجو، إلكسندر دوما وجول فيرن.



ويضم المعرض (40) عملا فنيا ولوحة من رحلة افتتاح قناة السويس باستخدام مادة "الأكوريل"، من المنشورة بكتاب بعنوان "رحلة الملوك – افتتاح قناة السويس" والذى أهداه الخديوى إسماعيل إلى الإمبراطورة أوجينى قام بجمعها وتوثيقها الدكتور عباس أبو غزالة.



ويتضمن الافتتاح عرض فيديو كليب لماكيت افتتاح القناة، إضافة إلى تقديم فيلم عن قناة السويس القديمة والجديدة نفذه طلبة كلية الإعلام بجامعة فاروس بالإسكندرية، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري.