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حوادث

حقيقة تعدي مجهولين على طبيب بمستشفى الهلال

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:03 م
جريدة الدستور
مريم جبل و عمرو المزيدي
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تم تداوله على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواقع التواصل الإجتماعى، حول بث إحدى الحسابات الشخصية "لطبيبة"، تغريدة تتضمن مزاعم حول اعتداء مجهولين على طبيب "محدد"، أثناء عمله بمستشفى الهلال للتأمين الصحى بالقاهرة، مما أسفر عن إصابته بأنحاء متفرقة بالجسم.

وبالفحص تبين سابقة تحديد طرفى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الطبيب من سرايا النيابة بضمان محل إقامته، وإخلاء سبيل المشكو فى حقه من ديوان القسم ما لم يكن مطلوبًا لسبب آخر وتم إخلاء سبيله.

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