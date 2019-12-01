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الثقافة

مد فترة الاشتراك بالدورة 5 لـ"ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:01 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، مد فترة الاشتراك في الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولى للخط العربى دورة الراحل الكبير "عبد الرازق سالم"، حتى يوم 10 ديسمبر الجاري، والتى تحمل شعار "ادخلوها بسلام".

ويتلقى الصندوق المشاركات عبر الموقع الإلكترونى للملتقى: http:www.cdf.gov.eg?q=node12032

يذكر أن فروع المسابقة تضم: التيار الأصيل للخط العربى، الاتجاهات الخطية الحديثة والطباعة الرقمية، بالإضافة إلى فرع الزخرفة والتذهيب.

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