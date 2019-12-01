مد فترة الاشتراك بالدورة 5 لـ"ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي"

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، مد فترة الاشتراك في الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولى للخط العربى دورة الراحل الكبير "عبد الرازق سالم"، حتى يوم 10 ديسمبر الجاري، والتى تحمل شعار "ادخلوها بسلام".



ويتلقى الصندوق المشاركات عبر الموقع الإلكترونى للملتقى: http:www.cdf.gov.eg?q=node12032



يذكر أن فروع المسابقة تضم: التيار الأصيل للخط العربى، الاتجاهات الخطية الحديثة والطباعة الرقمية، بالإضافة إلى فرع الزخرفة والتذهيب.