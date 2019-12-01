جامعة أسيوط تطلق أعمال المؤتمر السنوي العاشر لجراحة الأنف والأذن والحنجرة

افتتحت جامعة أسيوط فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة والذي ينظمه القسم بكلية الطب بالجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعى، والدكتورة أمانى عمر وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسين فريد رئيس شرف المؤتمر، والدكتور أحمد أبو الوفا رئيس القسم والمؤتمر، ونخبة كبيرة من الأساتذة والاستشاريين والمتخصصين ورواد العمل الطبى وشباب الأطباء من الجامعات المصرية " القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، طنطا، سوهاج، الزقازيق، قنا، أسوان، وجامعة الأزهر " هذا إلى جانب مشاركة كوكبة من الأساتذة من الصحة ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة.



وأشار الدكتور شحاتة غريب إلى نشاط الجامعة العلمي والبحثي المتواصل في عقد ندوات علمية متتالية بهدف مواكبة ما هو جديد في مجالات المعرفة بصفة عامة، وما تتميز به أيضًا الجامعة من مؤتمرات طبية غنية ومتنوعة في مختلف الأقسام الطبية بما يعكس ثراء الكلية وتميزها، داعيًا الأساتذة وشباب الأطباء من مواصلة مسيرة العطاء من أجل نشر الوعي الطبي عبر مختلف الوسائل الإعلامية والندوات التثقيفية والاهتمام بتصحيح المفاهيم الخاطئة وإلقاء الضوء على أهمية الفحوصات الدورية ومراجعة المتخصصين عند ظهور أى أعراض مرضية من شأنها تهديد صحة وسلامة الأطفال أو البالغين، موجهًا دعوتها لطلاب الجامعة بشكل عام على أن يكون مجالًا هامًا لنشاطهم الطلابي وهدف لعملهم المجتمعي والإنساني من خلال نشر الملصقات والبوسترات وتصميم مجلات ورقية تخاطب فيه كافة أفراد المجتمع داخل الجامعة وخارجها لرفع الوعي الصحي لدى أهلنا وذوينا.



وحول تفاصيل المؤتمر أوضح رئيس القسم والمؤتمر أن المؤتمر على مدار أيامه المتعاقبة يتناول لأول مرة بصعيد مصر تشريح آدمى على الأنسجة الطازجة أثناء الجلسات العلمية، كما يستعرض الجديد فى علم الأذن وجراحتها، كذلك استخدام المنظار الضوئى فى الأنف والجيوب الأنفية، والتقنيات الجديدة فى الجراحات الميكروسكوبية، إلى جانب جلسات فى السمع والتخاطب، مشيرًا أنه من المقرر أن تمتد أعمال المؤتمر على مدار 3 أيام متتالية من خلال عدد من الجلسات العلمية وورش العمل التي تتنوع موضوعاتها حول طب الأنف والحنجرة، الأساسيات والتطورات، جراحة الأذن بالمنظار، علم الصوتيات وعلم السمعيات وزراعة القوقعة.