رسائل السيسي من مؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد الدورة 23 مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2019"، وهو الملتقى الذي يعقد سنويا تحت رعايته.



وترصد"الدستور" رسائل السيسي من مؤتمر القاهرة الدولي.



-قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تمتلك سوقا كبيرا ينمو ويزداد خاصة في مجال التحول الرقمي.



-أشار إلى أن الدولة تتحرك فى مجال التحول الرقمي وأن هذا المجال سيحقق كل عناصر النجاح التي نتمناها للدولة المصرية في الحوكمة وتقليل التدخل البشرى فى عمل الحكومة ومكافحة الفساد.



- قال الرئيس السيسى إن مصر تقدم كل التسهيلات للمستثمرين وتطور نفسها من أجل تحسين أدائها في المجالات المختلفة.



- وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر ستستضيف معرض البريد العالمي القادم.



- وقال السيسي، في كلمته خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، «نحن سعداء دائمًا بالمساهمة في أي منصة لصالح الإنسانية والتقدم والسلام والبناء والتنمية».

