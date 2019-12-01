تأجيل محاكمة متهمين بسرقة أموال وهاتف مواطن كرهًا بالسيدة زينب

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي محاكمة متهمين وهما فايق مراد وعبد الله مصطفى لاتهامهما بسرقة أموال وهاتف محمول بالإكراه فى السيدة زينب ل 4 يناير المقبل لورود تقرير الباحث الاجتماعي.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي وعضوية المستشارين جمال ابو طالب وهيثم الطنطاوي واحمد الحوفي وامانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي



واسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة أنهم فى غضون أبريل 2018 بدائرة قسم السيدة زينب حال كون المتهم الثانى عبدالله مصطفى طفلا جاوز 15 سنة ولم يتجاوز 18 سنة قام المتهمان بسرقة هاتف جوال ومبلغ نقدى مملوكين للمجنى عليه احمد يحيي وكان ذلك عن طريق الإكراه بان تعديا عليه بالضرب مما ترك به أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبى وتمكنا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.



وتضمنت أقوال الشهود وأدلة الإثبات بالقضية ان احمد يحيي مالك حانوت تجارى شهد بانه حال سيره بالطريق العام استوقفه المتهمان وتعديا عليه بالضرب محدثين به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى ثم استوليا على هاتفه ومبلغ مالى مقداره اربعين جنيه قسرا عنه، وشهد مجرى التحريات فى القضية ان تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة.