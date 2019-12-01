حقيقة استغاثة الأهالي من عملية تنقيب عن الآثار بالإسكندرية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالإسكندرية ملابسات استغاثة الأهالي من عملية تنقيب عن الآثار أسفل عقار بمنطقة سابا باشا.



وشرحت التحريات أنه على خلفية ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من إستغاثة الأهالى بوجود تنقيب عن الآثار وحفر أسفل أحد العقارات بمنطقة سابا باشا بالإسكندرية، بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول الرمل من أحد الأشخاص مقاول مصاب بجرح قطعى بالرأس وكدمة بالجبهة، سبق إتهامه فى قضية "مشاجرة"، ضد أحد الأشخاص مدير إحدى شركات الإستيراد والتصدير، وعضو إتحاد ملاك العقار المُشار إليه وآخرين لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، وذلك إعتراضًا منهم على قيامه ببعض أعمال الترميم داخل الشقة السكنية بالعقار محل الشكوى.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تبين وجود أعمال حفر بأرضية الشقة، وهدم للقواطع الداخلية بأكملها بالشقة، وقد علل المقاول بأنه يقوم بتحويل الشقة إلى محل تجارى وأن ذلك لا يعد حفرًا بغرض التنقيب عن الآثار كما تبين وجود قرار هدم للعقار يقضى بهدم الأدوار من الطابق الثانى عشر حتى الطابق الخامس عشر مع ترميم باقى العقار ترميمًا شاملًا، وأن القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن لوجود طعن أمام محكمة القضاء الإدارى ومجلس الدولة.



واتضح من خلال الفحص أن الواقعة لا تتعدى كونها خلاف بين قاطنى العقار محل الشكوى ومقاول الترميم سالف الذكر، لقيامه بأعمال من شأنها هدم العقار للقاطنين فيه، على إدعاء منه بأن تلك الأعمال التى يقوم بها وهى إزالة أرضية الشقة إلى منسوب الرصيف وهو ما أكدته الجهات المعنية، وأن ذلك لا يعد حفرًا بغرض التنقيب عن الآثار، وإنما هى لتجهيز وتحويل الشقة إلى محل تجارى، ولم يسفر الفحص عن وجود ثمة أعمال أو شواهد لأعمال حفر أو تنقيب خلسة عن الآثار.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.