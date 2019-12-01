التحريات تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بمحطة الرمل

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مشاجرة بمحطة الرمل بالاسكندرية حيث تبين أنها وقعت بين بائعين بسبب الشراء.



وأشارت التحريات أنه على خلفية ما تم تداوله من مقطع فيديو بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بطريق 26 يوليو بمنطقة كورنيش محطة الرمل بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية ومدون أعلى الفيديو عبارة "خناقة فى محطة الرمل بين بياع جيلاتى وزبون".



بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الماضي وحال مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث القسم بكورنيش محطة الرمل تلاحظ حدوث مشاجرة بين عاطل وزوجة شقيقه "مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية" (طرف أول)، وبائعي مثلجات (طرف ثان) لخلافات بينهم على قيمة المشتريات، وتبادلهم التعدى بالسب والضرب، وتم اصطحابهم للقسم، وبعرضهم على النيابة قررت إخلاء سبيلهم ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.