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حوادث

"الدستور" تلتقي بشاهدة عيان في واقعة قتل سيدة لجارتها بالأسمرات

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:47 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير مصطفى
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«ومن الصداقة ما قتل».. سيدة تخلت عن مشاعرها وتجردت من الإنسانية وقتلت صديقتها بسبب خلاف مالي بينهما في منطقة الفردوس في حي الأسمرات.

انتقلت الدستور إلى العقار رقم 7 بحي الفردوس، بمنطقة الأسمرات، وتم التقابل مع «منى» جارة المجني عليها أسماء عبد الرءوف، وقالت منى إنها تفاجأت بطفلها الذي لا يتجاوز عمره عن الأربعة أعوام، يبكي ويصرخ قائلًا: «ماما» مضيفة أنه كان يشاور لها على باب الشقة، وكان يتلعثم في الكلام على الرغم من أنه يتحدث جيدًا ولكنه كان متوتر.

وأضافت أنها توجهت معه إلى الشقة وبمجرد دخولها وجدت في «طرقة» الصالة المؤدية لغرفة النوم المجني عليها مسجاة على ظهرها، فصرخت واستدعت باقي جيرانها للاتصال بالشرطة وبمجرد دخولهم إلى الشقة اعتقد الجيران في بادئ الأمر أنها مرتكبة الواقعة حتى أفهمتهم ما حدث وتحدث الطفل باسم صديقة والدته مرتكبة الواقعة.

وأكدت الشاهدة أن المجني عليها كانت على علاقة بالمتهمة حيث أنهما مشتركتان في جمعية شهرية للأموال وأن المتهمة كانت متأخرة في سدادها ويوم الواقعة حضرت المتهمة لتقديم 1000 جنيه من الأموال المتأخرة للمجني عليها ودفعتها لها فقامت المجني عليها بدخول غرفة النوم لوضع المبلغ مع آخرين، وذهبت للمطبخ لإعداد مشروب لها ورجعت وجدتها تسرق أموالها، أول ما صرخت مسكت سلاح أبيض -سكين- وطعنتها في رقبتها وهددت الطفل "لو اتكلم هتقتله"، وبتجمع الأهالي لإسعافها كانت لفظت أنفاسها الأخيرة.

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار طارق ضياء الدين، المحامي العام للنيابات، حبس سيدة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل صديقتها، لخلافات مالية بينهما بمنطقة الأسمرات، بمنطقة المقطم.

وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليها، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء شهود العيان في الواقعة.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث المقطم، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة داخل شقة بحى الأسمرات بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة بها ذبح قطعي بالرقبة تم نقلها إلى المشرحة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط واقعة لفحصها وتحديد الجناة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، صديقة المجنى عليها، وبناء على إذن من النيابة العامة نجح رجال المباحث في ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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