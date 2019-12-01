سقوط أمطار متوسطة على محافظة الغربية

شهدت محافظة الغربية، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة على مراكز ومدن المحافظة، ولكنها لم تؤثر على حركة السير.



ومن جانبها، دفعت شركة الصرف الصحي بعدد من سيارات الطوارئ والبدالات، انتشرت في جميع أنحاء المحافظة، مع التركيز في أماكن تجمع مياه الأمطار.



ورفعت محافظة الغربية درجة الاستعدادات، من خلال رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وفرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف، وذلك تحسبًا لمواجهة أي تداعيات لسوء الأحوال الجوية.