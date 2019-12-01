وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت عدة ساعات

غادر القاهرة، اليوم الأحد، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات.



وأجرى سامح شكري، وزير الخارجية، محادثات مع دنياس تناولت بحث الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى ومجمل تطورات الأوضاع الإقليمية وسائر ملفات المنطقة والتطورات في شرق البحر المتوسط، في ضوء التوقيع الأخير على مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا.