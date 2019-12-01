تسليم شقة هيثم أحمد زكي بكومبوند بيفرلي هيلز لأخيه غير الشقيق

كشف مصدر أمني عن تسلم أخي الفنان الراحل هيثم أحمد زكي غير الشقيق، شقته في كومبوند بيفرلي هيلز بقرار من النيابة العامة.



وأشارت المصادر إلى أن رامي عز الدين توجه صباح اليوم رفقة محاميه إلى نيابة الشيخ زايد وسلمها إعلام الوراثة الصادر من المحكمة التي قضت بأنه الوريث الوحيد لممتلكات الفنان الراحل وبموجب القرار أخطرت النيابة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بتسليم رامي الشقة الذي بدوره توجه لقسم الشرطة وسلمه العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد ثان مفتاح الشقة التي قاموا بتغيير "الكالون" بها عقب وفاة الفنان ووضعها تحت تحفظ النيابة العامة.



كانت أصدرت الدائرة ٢٣ بمحكمة شمال الجيزة الكلية لشئون الأسرة، شهادة وفاة ووراثة عن الراحل الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك بناء على طلب تقدم به شقيقه من الأم رامى عز الدين عبدالله.



وقالت المحكمة إنه تحقق وفاة المرحوم هيثم أحمد زكي بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠١٩ وانحصار إرثه الشرعي في أخيه لأمه رامى عز الدين عبدالله محمد.



وتابعت المحكمة أن الأخير يستحق سدس تركة المتوفي فرضا والباقي تعصيبا لعدم وجود وارث ضبط دون شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة سوى من ذكر.



وتضمنت قائمة ممتلكات الفنان الراحل شقة بمنطقة المهندسين وأخرى بمنطقة الهرم وشقة في منطقة نيو جيزة كان "هيثم" سدد جزءا من ثمنها يقارب 15% وشاليه في منطقة الجونة مسدد من ثمنه قرابة 20%، إضافة لشقة ببيفرلي هيلز التي توفي فيها الفنان الراحل، كما تضم قائمة الممتلكات أيضا السيارة الخاصة بالفنان الراحل، إضافة لسيارتين كانتا تخصان والده الفنان الراحل أحمد زكي، وآلت ملكيتهما لهيثم بعد وفاة والده، ثم من بعده آلت إلى رامي عز الدين.



وتوصّل "رامي" إلى امتلاك أخيه الراحل لأربعة حسابات بنكية، منها حسابان في كل منهما مبلغ 110 آلاف جنيه، ويتم الاستعلام حاليا عن رصيد الحسابين الآخرين، إضافة لوثيقة تأمين قيمتها 200 ألف جنيه.