القاهرة تستضيف المنتدى الخامس لإزالة مياه البحر بالطاقة النووية

ينطلق المنتدى العربي الخامس حول "آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية"، غدًا الاثنين، والذي تنظمه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، وتحت رئاسة مجلس الوزراء.



ومن المقرر أن يعقد المنتدى العربي الخامس حول "آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية" في القاهرة، في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجاري، وبمشاركة عدد من ممثلي هيئة المحطات النووية في الدول العربية والخبراء العرب والدوليين.



ويعتبر المنتدى الخامس، متابعة لنقاش القضايا التي طرحت في المنتديات السابقة والمتعلقة ببرامج الطاقة النووية في الدول العربية، كما يشجع هذا المنتدى التعاون العربي والفهم العام حول قضايا رئيسية تتعلق بالطاقة النووية، مثل الموارد البشرية والمالية، النظم التشريعية والرقابية الشاملة، اختيار الموقع، اختيار تقنيات الطاقة النووية المناسبة، ملاءمة الشبكة الكهربائية، دورة الوقود النووي، إدارة النفايات المشعة، والتواصل مع الجمهور.



كما أنه يقدم فرصة لدول عديدة تدرس الفوائد المحتملة لإدخال الطاقة النووية في خليط الطاقة الوطنية لديها من أجل تعميق تفكيرهم حول اتخاذ القرار المناسب لظروفهم الوطنية تجاه بناء محطات نووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر.