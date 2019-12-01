حكم قراءة القرآن من الهاتف المحمول؟.. "الإفتاء" تجيب

رد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول صاحبه: ما حكم قراءة القرآن من الهاتف المحمول؟، ليرد قائلًا: "لا مانع من قراءة القرآن الكريم من الهاتف المحمول".



وأوضح "وسام" أنه لا حرج من قراءة القرآن الكريم من الهاتف المحمول وهو نفس ثواب القراءة من المصحف الورقي ولا اختلاف بينهما، وفيما يخص هجر المصحف المقصود به هو ترك كلام الله عز وجل وعدم قراءته فقال مجازًا هجر المصحف.



وأردف: "أينما يرى الإنسان راحته فليفعل الأهم أن يؤدي المطلوب منه وهو الحفاظ على قراءة كلام الله عز وجل".

