مظاهرات "أحد الوضوح" تنطلق فى لبنان وسط انتشار أمنى

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وانتشرت القوى الأمنية بشكل مكثف على طريق القصر الجمهوري، وبدأت باتخاذ تدابير أمنية مشددة قبل مظاهرات اليوم.



وبدأ اللبنانيون التوافد على ساحات التظاهر استجابة لدعوة الحراك الثوري للمشاركة في احتجاجات اليوم تحت اسم "أحد الوضوح".



كما تجمع محتجون أمام مصرف لبنان في مدينة صيدا وأطلقوا هتافات مناهضة لحاكم المصرف ومنددة بسياسته المالية.





عرضت فضائية "الغد"، مقطع فيديو، للقطات حية، من تنظيم مناصرى رئيس الجمهورية اللبناني، العماد ميشال عون، تظاهرة على طريق القصر الجمهوري وسط انتشار واسع للقوى الأمنية