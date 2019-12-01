"عرضت ملايين".. قطر تسعى لإخراج ترامب من البيت الأبيض

قالت صحيفة "ويكلي بليتز" إن النظام القطري يرغب في رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج البيت الأبيض، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، وذلك بعد تقارير إعلامية سابقة كشفت عن حقيقة عضوة الكونجرس الأمريكي إلهان عمر، كونها وكيلًا مدفوع الأجر للنظام القطري.



وذكرت الصحيفة في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، نقلًا عن مصدر رفيع المستوى رفضت الكشف عن هويته، إن قطر اتصلت سرًا بعدد من القادة البارزين في الحزب الديمقراطي، بمن فيهم "نانسي بيلوسي"، وعرضت ملايين الدولارات لتعزيز الدعاية ضد ترامب، فيما ذكر مصدر آخر، أن هيلاري كلينتون هي أيضًا من بين جهات الاتصال الأخرى بقطر للتأكد من عدم إعادة انتخابه في عام 2020.



وأوضحت "ويكلي بليتز" أن كل من "بيلوسي، وكلينتون" أعربتا عن اهتمامها بعرض قطر وربما تحصلان على أموال سرية بحلول نهاية هذا العام.



ووفقًا للمصدر الذي أشارت إليه الصحيفة، عقد ممثل للحزب الديمقراطي الأمريكي اجتماعًا لمدة ساعتين مع دبلوماسي قطري في بريطانيا الشهر الماضي، ومن هناك، تم ترتيب مكالمة فيديو جماعية بين "بيلوسي" و"كلينتون" وأحد كبار الشخصيات في وكالة الاستخبارات القطرية.



وفي تقرير سابق لها، دعت "ويكلي بليتز" مكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة، إلى ضرورة التحقيق في الشهادة التي أدلى بها رجل الأعمال الكندي آلان بندر، في محكمة فلوريدا والتي اتهم خلالها النائبة إلهان عمر، بالحصول على رشاوى من قطر مقابل تسريب معلومات استخباراتية حساسة والتأثير في السياسة الأمريكية.



وذكرت الصحيفة، أنه حال صحة هذه الاتهامات، فإنه يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للولايات المتحدة ولمن يهتم بتأثيرات السياسة الأمريكية على العالم.



وتواجه النائبة بالكونجرس الأمريكي إلهان عمر، اتهامات بالحصول على رشاوى من حكومة أجنبية مقابل تسريب معلومات استخباراتية وحساسة لصالح قطر وإيران.



وجاءت هذه الادعاءات خلال شهادة رجل الأعمال الكندي من أصل كويتي "آلان بندر"، في محكمة فلوريدا الأمريكية، حيث كان يدلي بشهادته خلال محاكمة خالد بن حمد آل ثانى، شقيق الأمير القطري المتهم بإصدار أوامر لحارسه الشخصي الأمريكى بقتل شخصين واحتجاز مواطن أمريكى رهينة.



وأخبر "بندر" المحكمة، أنه التقى أمين قطر للشئون الأمنية محمد بن أحمد بن عبد الله المسند، ومسئولين قطريين كبار آخرين.



وشهد "بندر"، بأن المسئولين طلبوا منه توظيف السياسيين والصحفيين الأمريكيين لصالح قطر، وأنه عندما اعترض قيل له إن العديد من الشخصيات البارزة كانت بالفعل ضمن كشف الرواتب، وأضاف "بندر" في شهادته أن النائبة إلهان عمر تعد بمثابة "جوهرة التاج" لدى قطر.



وأشار إلى أن قطر قامت بتجنيد "إلهان عمر" قبل أن تفكر في أن تصبح مسئولًا حكوميًا، قاموا بإعدادها ورتبوا لها الأساس والأسباب التي تجعلها تدخل في السياسة قبل أن تبدي اهتمامًا بها.



ووفقًا للتقرير، قامت إلهان عمر، بنقل المعلومات إلى قطر التي سُلمت فيما بعد إلى إيران، وشاركت بنشاط في تجنيد سياسيين أمريكيين آخرين.



وقال "بندر" في شهادته إن المسئولين الثلاثة أخبروه بأنه "لولا أموالنا، لكانت إلهان عمر مجرد لاجئة صومالية سوداء أخرى في أمريكا".



وأوضح أن المسئولين القطريين أخبروه، بأن أفضل ما يمكن أن يشتريه المال هو المسئولون الأمريكيون، لأنهم من أرخص المسئولين في العالم.