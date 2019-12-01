فحص 3 دول إفريقية من فيروس سى ضمن مبادرة الرئيس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استمرار فحص المواطنين بالدول الإفريقية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعلاج مليون أفريقي من "فيروس سي"، وذلك فى دول "تشاد - جنوب السودان - اريتريا" حتى الآن.



وأشارت إلى أن الفريق المصرى بالدول الافريقية يستهدف تدريب الكوادر الطبية على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم الحالات المكتشف إصابتهم، وإجراء التحاليل الطبية وبروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس سي للحالات المصابة.



يأتي ذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعزمها افتتاح مركز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر الرائدة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.