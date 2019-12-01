رئيس الوزراء الكويتي يتسلم رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة

تسلم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأحد، رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.



واستلم الرسالة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله؛ حيث سلمها له ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت الدكتور طارق الشيخ، تتعلق بالعلاقات بين الجانبين؛ وذلك خلال لقاءهما بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية.



وبحث الجارالله والشيخ - خلال اللقاء - أوجه العلاقة المتميزة بين الكويت والأمم المتحدة ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، فيما أعرب الدكتور الشيخ عن بالغ التقدير للدعم الذي تقدمه الكويت للأمم المتحدة وبعثتها في الكويت.