الانتهاء من تطوير 150 مكتب تموينى فى 26 محافظة

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية التفاصيل الكاملة عن مشروع تحويل المكاتب التموينية إلى مراكز تموينية متطورة لاستهداف الانتهاء من إنشاء وتطوير ٥٣٥ مركزًا تموينيًا حتى عام ٢٠٢٢، طبقًا للبرنامج الحكومي الذي بدأ منذ عام ٢٠١٨ على مستوى محافظات الجمهورية لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين، وتيسير الإجراءات للحصول على الخدمة بشكل أشبه بالمعاملات البنكية.



وأوضحت وزارة التموين، أنها انتهت من تطوير وتشغيل نحو ١٥٠مركزًا تموينيًا متطورًا على مستوى الـ٢٦محافظة، فضلًا عن أنها قامت برفع كفاءة وتدريب الموظفين والعاملين على مستوى مديريات التموين وتأهيلهم للعمل في المراكز التموينية المتطورة بجميع المحافظات، والاستعانة بشباب الخريجين من مؤدي الخدمة العامة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.