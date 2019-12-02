التضامن: 33 عيادة ببرنامج "2 كفاية" للكشف عن السيدات بالمجان

قالت راندا فارس، منسق برنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية، إن السيدات المستهدفات ضمن البرنامج يتلقين جميع الخدمات بالوحدات الصحية التابعة للصحة بـ33 عيادة تابعين للبرنامج بالمجان، لافتة إلى أن العيادات استقبلت 35 ألف و712 سيدة منذ بداية العام، مشيرة إلى أن العيادات وفرت حزمة وسائل وطورت البنية التحتية وأجهزة سونار، وتم الاستعانة بـ 66 طبيبة وممرضة محالين إلى المعاش للعمل في العيادات الأهلية.



وأضافت "فارس"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مسرح الشارع الذي يعد أحد أدوات برنامج "2 كفاية" لمواجهة الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من "تكافل"، وانطلقت عروضه في فعاليات مجتمعية توعوية تستهدف نشر الوعي بخطورة القضية السكانية بين الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة، إلى جانب تنظيم 3640 ندوة حضرها 345 ألف و225 سيدة ورجل.