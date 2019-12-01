"التعليم" تكشف تفاصيل الأسئلة المقدمة لطلاب الثانوية العامة

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن معايير وضع الامتحان لطلاب الثانوية العامة بمراحلها الثلاثة ستكون من داخل الكتاب المقرر للمواد الدراسية.



وأضاف شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "DMC"، أن طبيعة الأسئلة المقدمة للطلاب موزعة على ما تم دراسته في هذا الفصل الدراسي، لافتا إلى أن هناك جزءا تطبيقيا لما درسه الطالب في ورقة الامتحان يكون توزيع درجته أعلى من الجزء النظري.



وتابع أن هناك جزء مرتبط بالأحداث الجارية التي يعيشها الطالب في مجتمعه، موضحًا أن هناك أسئلة مرتبطة بالسنوات الدراسية السابقة لمعرفة مدى قدرة الطالب على تذكر الخلفية الدراسية السابقة وتميزه عن غيره.



وأوضح أن على الطالب اختيار أربعة أسئلة في كل مادة دراسية، منوها أن هناك جزءا من توزيع الدرجات يوضع لنسبة الحضور في المدرسة والاشتراك في الأنشطة المدرسية الجماعية والفردية، لافتا إلى أن الامتحانات في نظامي الصف الأول والثاني الثانوي تخضع للتقويم المستمر، والتقويم الشامل خاضع إلى النظام الجديد في التربية والتعليم.

