مقتل 19 فى انقلاب حافلة أقصى شرق روسيا

قالت الحكومة المحلية في إقليم زابايكالسك الروسي في بيان إن 19 شخصا قتلوا عندما سقطت حافلة من فوق جسر في نهر في أقصى شرق البلاد اليوم الأحد.



وأضاف البيان "وفقا لأحدث المعلومات، توفي 19 شخصا وأصيب 21 بجروح مختلفة".



وقالت وزارة الطوارئ المحلية في بيان على موقعها الإلكتروني إن حافلة في طريقها من بلدة سريتينسك إلى مدينة تشيتا على مسافة نحو 6320 كيلومترا شرقي موسكو سقطت من فوق جسر في نهر كوينجا في نحو الساعة 0938 بتوقيت موسكو (0638 بتوقيت جرينتش).



وأضافت الوزارة أن نحو 43 راكبا والسائق كانوا على متن الحافلة.



وقالت متحدثة باسم الشرطة لتلفزيون روسيا- 24 إنه يجري التحقيق في سبب الحادث.



وسجلت روسيا فيما يتعلق بسلامة الطرق من بين الأسوأ على مستوى العالم، وتفيد بيانات شرطة المرور في البلاد بأن 18214 شخصا قتلوا في حوادث طرق العام الماضي، وهو ما يزيد على 15 ألف جندي قتلوا أثناء الغزو السوفيتي لأفغانستان في الفترة من 1979 إلى 1989.