والد محمد صلاح يكشف سبب شرائه نادى "عثماثون"

أكد صلاح غالي، والد نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، أن شراءه نادي "عثماثون" الواقع في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، هو إنقاذ لاسم نادي له الفضل عليه، وعلى ابنه، حيث كان النادي هو المحطة الأولى للاعب في تاريخه.



وأضاف أن النادي لا يمتلك سوى اسم ومجموعة من الفرق الرياضية، ولا يوجد مقر أو ملاعب خاصة بالنادي، وأن فرع المقاولون العرب بمدينة طنطا كان يتولى الصرف على هذا الكيان، ورفع يده عنه منذ فترة، مما يهدد النادي بالإلغاء، وهو ما دفعه ومجموعة من الأصدقاء للاستثمار الرياضي فيه، خاصة أن الفريق لديه فرق في جميع المراحل السنية.



من جانبه، أكد المهندس ماهر أنور شتية، عمدة قرية نجريج، مسقط رأس اللاعب، والصديق المقرب من العائلة، أن الفكرة هي إنقاذ النادي الذي كان ينفق عليه المقاولون العرب، ويحصل على اللاعبين المميزين منه، بدلًا من إغلاقه، وجانب من الاستثمار الرياضي، خاصة أن النادي ملك أحد أبناء مدينة بسيون، وكان المقاولون العرب راعي للفرق الرياضية، وهو نادي سيقوم به والد النجم محمد صلاح بعد إنشاء شركة استثمار رياضي مع مجموعة من الشركاء من مركز ومدينة بسيون.