شاهد.. منة فضالى تنشر صورة من "الجيم" فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانه منة فضالي جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، من إحدى الصالات الرياضية.



وظهرت منة بإطلالة صباحية رياضية من إحدى الصالات الرياضية، حيث ارتدت "تشيرت" باللون الأبيض وبنطالًا رياضيًا باللون الأسود، وعلقت على الصورة قائلة: "العودة إلى الطريق الصحيح".



وأعلنت الفنانة منة فضالي عن تعاقدها على مسلسل "جوارح الغربان"، من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج حسني صالح، تأليف شاذلي فرج ومحمد البجلاتي.

