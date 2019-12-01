كيف تحولت منتديات الشباب إلى منصة حوار عالمية؟

تحت شعار «أبدع، انطلق»، أطلق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي المؤتمرات الوطنية للشباب؛ التي تحولت إلى منصة للحوار المباشر بين الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، والشباب المصري الواعد الذي يطمح لتحقيق مستقبل أفضل لدولته.



يُقام منتدى شباب العالم الشباب في بيئة غنية؛ تتيح لهم فرصة المشاركة الفعالة مع كبار متخذي القرار في العالم، وأيضا التواصل مع الشباب الواعد المسئول عن تنفيذ أجندة التنمية في المجالات المختلفة في المنطقة والعالم كله.



وأضحى المنتدى منصة فعالة لإشراك الشباب من مختلف الجنسيات في حوار فعال يضم المواضيع الملحة ويولد حلول فعالة.



منتدى شباب العالم 2017



في الفترة من 4-10 نوفمبر 2017، استضافت مدينة شرم الشيخ منتدى شباب العالم في نسخته الأولى. حيث اجتمع أكثر من 3000 شاب من 113 دولة. تمت دعوة 222 متحدثًا من 64 دولة للإشتراك في مناقشات ذات صلة بالقضايا المتعلقة بالشأن العالمي، تحت ثلاث مسارات مختلفة: السلام والتنمية والإبداع.



احتوى برنامج المنتدى - في 46 جلسة بمجموع 70 ساعة عمل- على ستة أعمدة رئيسية تناقش قضايا العالم والموضوعات التي تخص شأن الشباب وهي؛ القضايا الشبابية العالمية، التنمية المستدامة، ريادة الأعمال، التكنولوجيا، حوار ثقافي حضاري، تأهيل قادة المستقبل. وذلك بالإضافة إلى نموذج محاكاة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



نموذج محاكاة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة



ناقش نموذج مُحاكاة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- على مدار ثلاث أيام - بشكلٍ رئيسي موضوعات متنوعة تدور حول مجابهة المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين، والتحديات التي تواجه الدول نتيجة موجات الهجرة غير المنتظمة، مع التركيز بشكل أساسي على قضية مكافحة الإرهاب.



شارع مصر The Spot – Egyptian Street



في تجربة غير عادية، تم دمج الموسيقى الرائعة والثقافة والطعام اللذيذ معًا في مكان واحد، عبارة عن مكان ترفيهي للشباب يضم معرضا للمنتجات اليدوية المصرية، المُصنعة بأيدي الشباب المصري.



وتُمثل المنتجات مجموعة أنماط متنوعة من جميع ثقافات محافظات مصر المتميزة. علاوة على ذلك، كان" شارع مصر" مكان للاستمتاع بأطباق المطبخ المصري الأكثر شهرة، بالإضافة لإتاحة المشاركين من الشباب الفرصة لمعرفة المزيد عن الثقافات المختلفة، من خلال العروض الفنية والثقافية.



منتدى شباب العالم 2018



أُقيمت النسخة الثانية من منتدى الشباب العالم في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018؛ بحضور أكثر من 5000 شاب من 161 دولة. وواصل منتدى شباب العالم التأكيد على دوره كمنبرا للشباب، للتعبير عن آرائهم حول التحديات التي تواجه عالمنا من منظورهم الخاص. قدّم المنتدى العديد من الفرص للشباب للمشاركة من خلال حلقات النقاش والموائد المستديرة وورش العمل.



Freedom.e



هو عبارة عن ساحة كبيرة للأنشطة حيث تصدر الإبتكار والإبداع صدارة المشهد، وذلك عن طريق جمع الشعوب من خلال لغة واحدة مشتركة وهي التكنولوجيا.



استمتع، استكشف، واختبِر.. تلك هي الكلمات الثلاث الرئيسية التي ميّزت الأنشطة التي جرت في منطقة الإبداع والابتكار “Freedom.e”. فهي عبارة عن مساحة احتل فيها الابتكار بلا حدود مركز الصدارة، كما أنها ساحة جمعت الناس والشعوب معًا من خلال لغة واحدة مشتركة، وهي التكنولوجيا. حيث مكّنت المشاركون من اختبار تقنيات جديدة، والتفاعل مع الألعاب والفنون والأفكار المبتكرة وكذلك اكتشاف ثقافات جديدة.



كافة الأنشطة، والألعاب، والعروض المبتكرة في Freedom.e كانت تطبيق لكل الموضوعات التي تمت مناقشتها في جلسات المنتدى.



فمن خلال تجربة منطقة الإبداع والابتكار Freedom.e، استمتع المشاركون واكتشفوا واختبروا العديد من الأنشطة في مكان واحد. بعبارٍةٍ أخرى، فإن منطقة الإبداع والابتكارهي الفضاء الترفيهي الذي سمح لكل هذا أن يتم تحت مظلة واحدة.



منصة ريادة الأعمال Start-up vein



وفرت منصة ريادة الأعمال Startup Veinساحة لرواد الأعمال لمشاركة خبراتهم بما فيها منتحديات ونجاحات، بالإضافة إلى التواصل مع المشاركين في منتدى شباب العالم.



وفر Startup Vein أيضا خريطة واضحة لرحلة ريادة الأعمال في مصر والعالم الخارجي، يمكن لرواد الأعمال فهمها والتعلم منها، بالإضافة إلى ذلك، اطلع المشاركين على أفضل الممارسات، كما استمعوا إلى قصص نجاح شخصيات ملهمة تناقش حلم النهوض بريادة الأعمال.



نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية



يُعد نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية، قمة إقليمية على مدار يومين على هامش منتدى شباب العالم.

ناقش الشباب المشاركون الذين يمثلون 67 دولة عربية وإفريقية مواضيع مختلفة بهدف إيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجههم كشباب، وكذلك تعزيز التعاون بين الشباب العربي والإفريقي.



النصب التذكاري لإحياء الإنسانية



في مبادرة لإحياء الإنسانية، اجتمع 72 نحاتا من جميع أنحاء العالم لنحت تماثيل صغيرة مستوحاة من القلب البشري، كلً بأسلوبه الخاص، تم اختيار القلب كرمز للحب والطيبة ولإلهام العالم للاتحاد وتذكر إنسانيتنا.



مسرح شباب العالم World Youth Theatre



يعد مسرح شباب العالم محورًا للفنون يضم مجموعة متنوعة من العروض بما في ذلك العروض الموسيقية والمسرحيات وعروض stand-up comedy والعديد من الكلمات الملهمة وغير ذلك الكثير. بمشاركة 200 فنان شاب، أصبح مسرحنا فرصة للشباب الموهوبين من جميع أنحاء العالم لعرض وجهات نظرهم والتعبير عنها من خلال الفنون المختلفة.