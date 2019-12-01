مخرج فيلم "لص بغداد" يرفع شعار "فركش"

رفع المخرج أحمد خالد موسى شعار "فركش" لفيلم "لص بغداد" الذي يخوض بطولته الفنان محمد إمام وياسمين رئيس ونخبة من نجوم الفن، حيث انتهى من كافة مشاهد العمل، ومن المقرر طرحه خلال موسم صيف 2020 المقبل.



وتدور أحداث الفيلم في مغامرة كوميدية تقع عندما يبحث أبطال الفيلم عن كنز مفقود، في إطار من التشويق والإثارة.



فيلم "لص بغداد" بطولة: محمد عادل إمام، فتحى عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق، ومجموعة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث العمل، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلم.