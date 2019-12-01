مواجهة خاصة بين الأزهر والبرلمان حول قانون الأحوال الشخصية فى "90 دقيقة".. الليلة

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة "المحور" الفضائية، الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، في مواجهة خاصة بين الأزهر والبرلمان حول قانون الأحوال الشخصية في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.



ويكشف الدكتور محمد الباز، عن التفاصيل المثيرة في قانون الأحوال الشخصية، وماذا عن مراحل القانون في مجلس النواب؟، ولماذا أثار مقترح الأزهر جدلاً واسعًا؟، وما هي النتائج المقترحة لحل الأزمة لإرضاء جميع الأطراف؟، بالإضافة إلى تفاصيل خاصة عن القانون.



كما يواصل الدكتور محمد الباز، كشف جرائم الأجير الهارب أيمن نور، وخلافاته مع أُجراء الإخوان في تركيا وقطر، وذلك بعرض عدد من الوثائق والمستندات.



ويكشف الإعلامي محمد الباز، جرائم قناة "الجزيرة" القطرية في حق المنطقة العربية، وكيف فبركت وزورت شهادات عدد من العاملين فيها باعتبارهم عناصر وميليشيات في اليمن؟.