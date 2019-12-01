انطلاق "كلمة ورد غطها" بإذاعة الشرق الأوسط

انطلقت أولى حلقات برنامج "كلمة ورد غطاها"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، اليوم، عبر إذاعة الشرق الأوسط، في الثامنة صباحا، ويعاد في الرابعة عصرًا من الأحد إلى الخميس.



تأتي كواليس الحلقة الأولى في إطار تجربة إذاعية جديدة " سيمي دراما " تتناول الكشف عن عدد من الشخصيات الإيجابية والسلبية التي نعيش معها ونتقابلها يوميا، بشكل بسيط وساخر.



تتناول الحلقة شخصية " الجار الوهمي " وهو شخص يقابلك ويوجه اللوم والعتاب لك قائلا: أنت مش فاكرني، وانا حبيبك". ويظل يتحدث معك وانتا لا تعرفه ويتسبب في تأخيرك عن العمل، ويقدم الفنان أحمد صيام شخصية الجار ويحاوره الإعلامي عمرو الليثي.



البرنامج من تقديم الإعلامي عمرو الليثى ويكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه، ويشارك فى التمثيل به الفنان أحمد صيام ويخرجه الإذاعي تامر حسني.



