أستاذ اقتصاد سياسى: تركيا تعيش كابوسا اقتصاديا بسبب سياسات أردوغان

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ اقتصاد سياسي، إن تركيا تعيش أزمة اقتصادية كبيرة، وهو الأمر الذي يزيد الأعباء على المواطنين وانعكس ذلك على أغلب الأنشطة الاقتصادية، كما قررت مؤسسة المياه والصرف الصحي التركية، رفع قيمة سعر متر المياه بنحو 60%.



وأضاف العمدة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن تركيا للمرة الثامنة رفعت أسعار المحروقات، على الرغم من انخفاض أسعار البترول العالمي وتحمل المواطن التركي التكلفة للخسائر التي تواجة الدولة، وهو الأمر الذي جعل تركيا تعيش في كابوس اقتصادي بسبب سياسات أردوغان.



وأشار إلى أن تركيا تحاول التحايل على وكالات المصرف الائتماني، وتشتري أسهما لتشتري تصنيفا على هواها، لافتا إلى أن الليرة تفقد من قيمتها منذ سبع سنوات.



