3 شائعات تعرضت لها وزارة المالية.. تعرف عليها

تعرضت وزارة المالية في الآونة الأخيرة لعدد من الشائعات، والتي طالت العديد من الجهات بالوزارة وعلى رأسها مصلحة الضرائب، حيث تنتشر شائعات عن فرض ضرائب جديدة.



فقد أكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لما أثير حول إخضاع مستخدمي تطبيقات المحادثات الجماعية بالسوشيال ميديا للمنظومة الضريبية، موضحة أنه يجرى حاليًا دراسة إخضاع التجارة الإلكترونية للمنظومة الضريبية؛ بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تتجه نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي.



كما نفت الوزارة، ما تردد من أنباء بشأن فرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية، لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أى ضريبة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مشددة على توفر التمويل اللازم لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، موضحة أن أى ضرائب جديدة لا تفرض بقرار حكومي لكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب.



ونفت أيضًا ما تردد عن إلغاء الإعفاءات الجمركية السابقة في قانون الجمارك الجديد، مؤكدة أنه لا مساس بالإعفاءات الجمركية المقررة بأي قوانين أو اتفاقيات سابقة في مشروع قانون الجمارك الجديد، وأن مشروع القانون الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.