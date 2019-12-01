محكمة عراقية تقضى بإعدام ضابط بتهمة قتل محتجين

أفادت محكمة عراقية اليوم الأحد، بإعدام ضابط بقوات التدخل السريع، وسجن آخر بتهمة قتل محتجين في الكوت، حيث حكمت محكمة جنايات واسط حكمت، بالإعدام على الرائد طارق مالك كاظم، الضابط في قوة سوات في الكوت، وفق المادة 406 "القتل العمد" من قانون العقوبات.



كما أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا بالسجن 7 سنوات على المقدم عمر رعد آمر قوة سوات، وفق المادة 340 من قانون العقوبات، وذلك في قضية قتل المتظاهرين الشهيدين مؤمل الخفاجي، وحسين الكناني، بينما قبض القضاء العراقي في وقت سابق من اليوم أمر بحق الفريق جميل الشمري.