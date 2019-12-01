ضبط 15 ألف عبوة عصائر فاسدة

صادرت مباحث التموين بالغربية، اليوم الأحد، 15 ألف عبوة عصائر وحلوى جافة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية بمركز زفتى.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، بضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "دون ترخيص" بدائرة مركز زفتى لحيازته (15360) ألف عبوة "عصائر- حلوى جافة" من مرتجعات الأسواق غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية "عفن ظاهري"، وإدخالها في مستلزمات الإنتاج وإعادة تعبئتها، لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



تم مصادرة المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتجري شئونها.