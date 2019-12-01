مسؤول كويتي: حققنا تقدمًا ملحوظًا في مجال الأمن السيبراني

أكد وكيل وزارة النفط الشيخ نمر الصباح إن الكويت حققت تقدما ملحوظا في مجال الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الإلكترونية للحفاظ على التنمية المستدامة العامة للكويت.



وقال الشيخ نمر الصباح، في كلمة له اليوم الأحد خلال مؤتمر الكويت الرابع لحماية أمن معلومات أنظمة التحكم الصناعية KIACS 2019 الذي يعقد تحت رعاية وزير النفط:"قبل بضع سنوات، أعلنت الكويت عن رؤيتها الجديدة لعام 2035، في هذه الرؤية، وضعنا أربعة ركائز أساسية وهي تحقيق مكانة عالمية، بناء بنيتنا التحتية، تطوير رأس مال بشري إبداعي، والحفاظ على إدارة علاقات عامة فعالة"، مضيفا إن العمل من أجل تحقيق الأمن السيبراني يدعم هذه الركائز الأربع".



وأشار الى أنه "خلال السنوات الماضية، حققت دولة الكويت تقدمًا ملحوظًا في هذا الإطار إلا أن ذلك ليس كاف، إن هذه التطورات التكنولوجية نفسها التي نحققها لدعم بنيتنا التحتية السيبرانية تجلب تهديدات إلكترونية جديدة للبنية التحتية والتقدم والأمن، يستهدف القراصنة معلومات قيمة من خلال الفضاء الإلكتروني المشترك الذي يسهم في تقدم صناعاتنا".



وتابع:"تشكل هذه التهديدات أولى اهتمامات دولة الكويت لأنها تضمن سلامة وحماية مواطنيها، ولدينا مهمة الرد على هذه التهديدات التي تستهدف أمننا القومي، إننا نعزز البنية الأساسية للأمن السيبراني في بلدنا من خلال اقتراح تشريعات جديدة وتعزيز مشاركة المعلومات بين الحكومة والقطاع

الخاص".