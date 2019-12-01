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مصر

الصحة تعيّن منسقًا لمبادرة "صحة المرأة" فى كل محافظة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:28 م
جريدة الدستور
سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنها سوف تخصص منسق لمبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية، في كل محافظة لمتابعة توزيع الحالات بالمستشفيات وتسهيل تقديم كافة الخدمات وتوزيعها بالوحدات والمستشفيات، حيث سيتم توفير الفحص الإكلينيكي والأشعة بالكامل داخل كل محافظة.

وأضافت فى تصريحات صحفية، أن المنسق سيعد تقريرا يوميا عن الحالات بالمحافظة وتقديم لوزيرة الصحة.

وأوضحت أن المبادرة مستمرة بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 والتي تشمل جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط، والقليوبية، وذلك بمشاركة 1321 فريقاً طبياً من السيدات، موضحاً أن الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات، وذلك من خلال أكثر من 1000 وحدة ومركز طب أسرة.

وأشارت إلى أن المبادرة مستدامة وتستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتشمل التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

وأكدت أنه تم تجهيز المستشفيات بمحافظات المرحلة الثانية لإجراء فحص الماموجرام للسيدات اللاتي يتم تحويلهن للفحص المتقدم، كما تم تجهيز الوحدات الصحية لتسجيل السيدات بداية من ١٨ عامًا والاطمئنان على حالتهم الصحية والتوعية بالفحص الذاتي للثدي.

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