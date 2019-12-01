أستاذ إدارة: البنية التحتية تساعد على النمو الاقتصادي للدولة (فيديو)

وأوضح "سعيد"، أن الهدف من إنشاء البرنامج العالمي للبنية التحتية هو مساعدة الدولة النامية بالنهوض على تحسين البنية التحتية الخاصة بها، ورأى البرنامج أن دول القارة الإفريقية بها سوق غنية للاستثمار في البنية التحتية.





قال الدكتور طارق سعيد، أستاذ الإدارة العامة والمحلية، إن البنية التحتية يرجع تاريخها إلى عام 1887، وأطلق على الأعمال الإنشائية للخلط بين الموارد الصناعية والطبيعية، من بناء وطرق وشبكات كهرباء للتحسين من مستوى معيشة الفرد.وأضاف "سعيد"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن البنية التحتية تعتبر هياكل تنظيمية تساعد على النمو الاقتصادي للدولة من خدمات واتصالات وطرق وشبكات وموانئ ومطارات، مشيرًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تنمية البنية التحتية وتطويرها.