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حوادث

الجنايات تؤجل نظر محاكمة المتهمة بتعذيب وقتل حفيدتها لـ5 يناير

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:21 م
جريدة الدستور
عمرو الحوتى
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قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار نسيم على بيومي، وعضوية كل من المستشار فاروق محمد فخري وأمير السيد أحمد، اليوم الاحد تأجيل نظر القضية رقم ١٤١٦٧ لسنة ٢٠١٩ جنايات شربين والمقيدة برقم ١١٤٨ لسنة ٢٠١٩ كلى شمال المنصورة، والمتهمة فيها صفاء عبد الفتاح عبد العزيز الزغبى، ٤٠ سنة، بتعذيب حفيدتها الطفلة جنة محمد سمير، ذات الـ5 سنوات، والتي توفيت متأثرة بإصابتها إلى جلسة الخامس من يناير القادم لحين ورود تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية ونظر لعدم حضور المتهمة من المستشفى.

وكانت هيئة المحكمة قد نظرت أكتوبر الماضى ثانى جلسات المحاكمة والتي عقدت في سرية داخل غرفة المداولة فى حضور دفاع المتهمة الأصيل بعد غيابهم في الجلسة الأولى، حيث حضر كل من سلامة شعبان، وأحمد بركات الموكلان بالدفاع عن المتهمة، ودفعا بعدم سلامة قواها العقلية وأن هناك دلائل سابقة على ذلك، وأنها قامت بتقطيع شرايين يدها ليلة زواجها، مطالبين بالكشف عن قواها العقلية حيث قررت المحكمة إيداعها تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية، للوقوف على حالتها النفسية والعقلية، وبيان مدى مسئوليتها عن أفعالها من عدمه، وذلك ما قبل شهر سبتمبر بستة أشهر حتى تاريخه وإعداد تقرير مفصل في هذا الشأن.

ومن جانبه أكد اشرف عبد الوهاب ياسين محامي أسرة الطفلة أن المتهمة لم تحضر من مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية ولم يرد تقرير المستشفى بحالتها  تنفيذا لقرار المحكمة السابق ضمن إجراءات محاكمتهما في القضية.
 
وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين بوصول الطفلة ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالمنطقة الحساسة وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي.

بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها وتدعى "صفاء عبد الفتاح عبد العزيز الزغبي"، بالقيام بذلك والتعدي على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة "أعضاءها التناسلية" فيما تبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات وانتقلا إلى حضانة الجدة للام بحكم قضائي لصالحها العام الماضي.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة، كما تبين من التقرير الطبي المبدئي للطفلة فور وصولها للمستشفى أنها تعاني من جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة وتبين أيضا إصابتها بغرغرينا في القدم، إثر كسر في الساق وتركها طوال 10 أيام دون علاج مما أدى إلى ضرورة بتر القدم وتم إجراء العملية ووضعها بالعناية المركزة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

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